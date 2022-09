Novi Ligure, incendio all'ex Ilva: densa nube di fumo

Sono in corso le indagini per accertare l'origine del rogo, divampato nel reparto Decatreno in prossimità dell'imbocco rotoli

Un incendio è scoppiato nello stabilimento Acciaierie D'Italia, ex Ilva, di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Il rogo è divampato nel reparto Decatreno, in prossimità dell'imbocco rotoli, sprigionando una densa nube di fumo.

Ipotesi cortocircuito

L'intervento immediato del personale interno e del sistema antincendio, supportati dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, ha impedito ulteriori danni all'impianto e ha permesso di mettere in sicurezza i lavoratori. Sono in corso le indagini per accertare con chiarezza l'origine del rogo, non escludendo possa essere stato causato da un cortocircuito.