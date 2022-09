Torino, investe una donna e scappa: individuata 50enne

Lunedì mattina a Castellamonte, provincia di Torino, una persona a bordo della propria Fiat Panda ha investito una donna prima di dileguarsi. Lo hanno appurato i carabinieri che, grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, vicina a via Botta, sono stati in grado di identificare e denunciare una donna di 50 anni, che successivamente ai militari ha spiegato di non essersi accorta di nulla. La persona investita, trasportata in ospedale, risulta essere in buone condizioni.