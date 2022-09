Novara, trasportano pecore senza documentazione: sequestrati due tir

Durante le verifiche effettuate dagli agenti della polizia stradale è emerso che i conducenti non erano in possesso della documentazione necessaria ad attestare il regolare spostamento degli ovini trasportati. Gli animali sono stati poi portati in una stalla a Tortona

Due tir carichi di 600 pecore sono stati sequestrati dalla polizia stradale sull'A26, nel Novarese. I conducenti sono stati multati. Gli animali sono stati poi portati in una stalla a Tortona (Alessandria). Sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie per verificare lo stato di salute e l'età degli animali, anche in considerazione del fatto che alcuni erano privi di marchiatura auricolare.

Il sequestro

I due tir, in transito nei pressi dell'area di servizio 'Agogna' dell'Autostrada Voltri - Sempione, sono stati controllati dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Romagnano Sesia. Durante le verifiche, è emerso che i conducenti non erano in possesso della documentazione necessaria ad attestare il regolare spostamento degli ovini trasportati. Sul posto è intervenuto personale veterinario dell'Asl di Novara, il quale ha appurato l'assenza di elementi certi circa la proprietà dei capi e la loro destinazione.

Le multe

Vista l'impossibilità di ricostruire l'esatta filiera del trasporto, la Polizia Stradale ha sanzionato gli autotrasportatori per 430,33 euro mentre il personale veterinario intervenuto ha sequestrato il carico di ovini con vincolo di destinazione, sigillando il cassone dei tir. I conducenti sono stati inoltre multati per non avere rispettato la normativa che regola i tempi di guida e di riposo.