L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato ferito alla schiena e a una mano

Un uomo, di origini senegalesi, è stato accoltellato questa mattina, al culmine di un litigio, nei pressi di un bar in corso Maroncelli a Torino. L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato ferito alla schiena e a una mano. È stato trasportato in ospedale. Sul ferimento indagano i carabinieri.