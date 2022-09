La banda del bancomat colpisce ancora nel Novarese

Nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, la banda del bancomat, ha fatto saltare il bancomat della filiale della Banca Popolare di Novara a Pessinetto, nelle valli del Lanzo. I malviventi avrebbero utilizzato l’esplosivo, intorno alle tre del mattino, per effettuare il colpo, ancora nessuna certezza sulla cifra rubata. In corso le indagini dei carabinieri per individuare i ladri.