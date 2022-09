Maltempo Piemonte, raffiche vento a 90 km/h in montagna: 70 a Torino

Dopo i 32-33 gradi di massima registrati ieri in molte località del Piemonte, le temperature avranno oggi un calo. Anche nei prossimi giorni, tuttavia, il cielo resterà in prevalenza sereno

Vento forte per tutta la notte su buona parte del Piemonte. Le raffiche hanno raggiunto i 71,6 kmh alla periferia di Torino, alla stazione meteo Alenia di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). A Susa vento a 83,2 kmh, a Sestriere 90; sul Mottarone (VCO) è stata registrata una raffica a 89,3 kmh. Sul Colle San Bernardo, nel territorio di Garessio (Cuneo) 68,8 kmh. Dopo i 32-33 gradi di massima registrati ieri in molte località del Piemonte, le temperature avranno oggi un calo. Anche nei prossimi giorni, tuttavia, il cielo resterà in prevalenza sereno. (IL METEO IN PIEMONTE)