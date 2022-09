Torino, al via il restauro in ventuno scuole con i fondi del Pnrr

La giunta ha approvato il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria per un totale di oltre 37 milioni di euro pervenuti grazie al Pnrr. Per tutte l’inizio dei lavori è previsto per l’anno scolastico 2023-2024 e terminerà nel 2026

Via libera ieri della giunta comunale di Torino al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria per ventuno edifici scolastici, per un totale di oltre 37 milioni, grazie ai fondi del Pnrr. Per tutte l'inizio dei lavori è previsto per l'anno scolastico 2023/2024 e terminerà, come previsto per i fondi Pnrr, nel 2026.

Il piano degli interventi

Una prima delibera riguarda sei interventi per venti scuole, per 28 milioni di euro, di cui sedici per proseguire la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo di diciotto scuole, 6,5 per il restauro e l'adeguamento normativo della scuola Boncompagni, 5,5 per quello della scuola Pestalozzi. Una seconda delibera riguarda invece un intervento alla scuola media Vian, per 3,5 milioni, mentre 6 milioni vengono destinati alla realizzazione di due nuovi poli educativi per la fascia 0-6 anni, in via Verolengo e corso Massimo d'Azeglio.

Assessora Istruzione: “Scelta strategica per presente e futuro”

"La scelta di indirizzare una parte significativa delle risorse ricevute dalla Città alla scuola è una scelta strategica - sottolinea l'assessora all'Istruzione, Carlotta Salerno -, il presente e il futuro della città e la rigenerazione urbana nel senso più profondo passano dalla scuola, fin dalla più tenera età", conclude l'assessora, precisando che "saranno utilizzati materiali il più sostenibili possibile e verranno creati laboratori e altri spazi innovativi, nell'ottica di scuole sempre più aperte al territorio".