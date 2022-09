Coltivavano droga e la spacciavano via posta: arrestati due 22enni

Due ragazzi di 22 anni sono stati sorpresi a coltivare 54 piante di cannabis indica e in possesso di oltre 2 chili di marijuana e quasi uno e mezzo di hashish. Sono stati arrestati, in flagranza, dai carabinieri per coltivazione illecita e detenzione ai fini di spaccio di droga. La piantagione è stata localizzata in una zona boschiva impervia, nel territorio di Castellania Coppi (Alessandria).

La piantagione

Rinvenute 53 piante, alcune in vasi e altre interrate, di altezza variabile fra i 50 centimetri e i 2 metri, oltre al materiale per coltivazione, irrigazione e trattamento. In auto sono stati scoperti 63 grammi di marijuana e 8,51 di hashish, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita a mezzo posta; in casa di uno degli arrestati ulteriori 4,15 grammi di hashish, in quella del complice quasi 2 chili di marijuana e quasi uno e mezzo di hashish, già suddivisi in dosi di vario peso; un'altra pianta di canapa, 2 serre per la coltivazione, una pressa e altro materiale per confezionamento, vendita e spedizione. Dopo la convalida degli arresti è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.