Alessandria, cacciava nonostante il divieto: denunciato un uomo

Nel corso di un servizio sul territorio di Alessandria, i carabinieri hanno individuato un uomo che, appostato all’interno di un capanno, stava abbattendo specie cacciabili in epoca di divieto. Prontamente è scattata la denuncia, con il sequestro del fucile che il cacciatore stava utilizzando, oltre alla fauna già abbattuta. L’apertura di attività della caccia, infatti, è prevista per la terza domenica di settembre, divieto che l’uomo non ha rispettato.