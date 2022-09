Alessandria, rapinano donna poi scappano nel Pavese: due arresti

La vittima è stata portata in ospedale in stato di choc. Entrambi i rapinatori sono finiti agli arresti domiciliari

Un uomo e una donna sono stati arrestati in provincia di Pavia con l'accusa di aver commesso poche ore prima una rapina ai danni di un'anziana ad Alessandria. La vittima della rapina è stata portata in ospedale in stato di choc.

La rapina

Secondo quanto ricostruito, l'anziana è stata avvicinata da una giovane che, con insistenza, le ha chiesto di abbracciarla. Di fronte alla ritrosia della donna, che è anche rientrata in auto, la giovane le ha bloccato il braccio, riuscendo in pochi secondi a sganciare il cinturino del Rolex d'oro al polso. La ragazza poi è scappata verso l'auto che la stava attendendo mentre la vittima urlava chiedendo aiuto. Un passante ha tentato di bloccare con il proprio veicolo la coppia di fuggitivi, ma invano perché dopo averlo quasi speronato i due hanno fatto perdere le proprie tracce. Comunicata la targa alla centrale della polizia, l'auto pochi minuti dopo è stata intercettata da una pattuglia della squadra mobile mentre, a velocità sostenuta, entrava al casello di Alessandria Ovest. Il lungo pedinamento è durato fino a Trivolzio, in provincia di Pavia. Nascosta dietro allo sterzo, gli agenti di polizia hanno trovato una collana in oro su cui sono in corso accertamenti. Dell'orologio dell'anziana nessuna traccia, ma la donna, riconosciuta insieme al complice dal passante, lo ha fatto ritrovare. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari, a casa di un parente, per rapina aggravata.