Incidente stradale a Verolengo, morta pensionata investita

Questa mattina è morta in ospedale Alfonsina Martino, la 68enne di Verolengo (Torino) che ieri, poco distante da casa, era stata investita da un'auto mentre era in sella alla propria bicicletta. La donna era stata portata d'urgenza in elicottero al Cto di Torino.

L'incidente

L'incidente si era verificato ieri mattina in via Casale. La donna era stata investita da una Fiat 600 guidata da una 74enne. I carabinieri e gli agenti della polizia locale stanno svolgendo accertamenti.