Incidente stradale a Verolengo, donna in bici travolta da un'auto

Una donna di 68 anni di Verolengo (Torino) è stata travolta da un'auto mentre passeggiava in bicicletta ed è ora ricoverata in gravi condizioni al Cto del capoluogo. La donna, residente in frazione Arborea, secondo una prima ricostruzione, è stata investita vicino a casa da una vettura alla cui guida c'era una 74enne. La vittima è stata soccorsa dalla Croce rossa e trasportata a Torino in elisoccorso. Sull'incidente indaga la polizia municipale. Sul posto anche i carabinieri di Chivasso.