Alessandria, trovati 9 cellulari e droga in carcere piazza Don Soria

Nove telefoni cellulari, di cui quattro smartphone, e diversi grammi di sostanza stupefacente sono stati sequestrati nella Casa circondariale 'Cantiello e Gaeta' di piazza Don Soria ad Alessandria. Lo rende noto il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) specificando che quattro persone sono state denunciate.

Le parole del Sappe

Il segretario generale Donato Capece sollecita un intervento per la schermatura delle Sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti, all'uso dei cellulari e degli smartphone. "Non è più differibile - rimarcano dal sindacato - per un personale che opera sotto organico e con mille difficoltà ma che, nonostante tutto, garantisce al meglio i compiti di sicurezza".