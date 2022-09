Vercelli, minacciò deputato su obbligo vaccinale: rinviato a giudizio

Nell'sms destinato a Paolo Tiramani (Lega) l’uomo scriveva: “Fate passare l’obbligo e verremo a prendervi uno per uno, e non vi piacerà cosa faremo”

Aveva minacciato Paolo Tiramani, deputato valsesiano della Lega, perché non votasse a favore dell’obbligo vaccinale. Per questo un uomo è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Vercelli, colpevole, lo scorso gennaio, di aver scritto un sms al politico con la frase, tra le altre che recitava: “Fate passare l’obbligo e verremo a prendervi uno per uno, e non vi piacerà cosa faremo”. Tiramani ha denunciato l’accaduto, per l’imputato anche l’aggravante del fatto commesso in danno di pubblico ufficiale.