Auto e motorino incendiati nella notte ad Asti

Paura nella notte per un incendio in via Padre Graziano ad Asti. Le fiamme hanno completamente distrutto un'auto in un cortile. Le squadre dei vigli del fuoco hanno circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero al balcone dell'abitazione, che si trovava proprio sopra l'auto.

L'incendio

Probabilmente in seguito allo spavento, la proprietaria ha avuto un lieve malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Intervenuti anche i carabinieri. Poco dopo, nella stessa zona, ha preso fuoco anche un motorino.