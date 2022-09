Omicidio nel Canavese, 43enne ucciso con tre fucilate alla testa

E' stato ucciso con tre colpi di fucile alla testa caricato a pallettoni Fatmir Ara, l'impresario edile di origine albanese trovato morto sabato a San Carlo Canavese (Torino). E' quanto ha stabilito l'autopsia eseguita nel pomeriggio di oggi. La morte del 43enne risalirebbe a venerdì 2 settembre, quando l'uomo è scomparso nel nulla: quella mattina era atteso in un cantiere dove non è mai arrivato. L'uomo, prima dell'esecuzione, potrebbe essere stato picchiato. I carabinieri della compagnia di Venaria, in queste ore, stanno sentendo diverse persone nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima.