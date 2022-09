Incidente nel Canavese, auto tampona camion: morto 56enne

È avvenuto sulla strada provinciale 40 tra San Benigno Canavese e Foglizzo, in provincia di Torino

Un uomo di 56 anni è morto poco prima delle 15 in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale 40 tra San Benigno Canavese e Foglizzo, in provincia di Torino.

L'incidente

A quanto si è appreso, l'uomo era alla guida di un'auto che, per causa in fase di accertamento, ha tamponato un camion adibito al taglio dell'erba a bordo strada. L'uomo alla guida dell'auto è morto sul colpo. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri di Volpiano, incaricati di ricostruire la dinamica del sinistro.