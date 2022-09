Villafranca, non si ferma all'alt della polizia locale: denunciato

Inseguimento notturno nel centro storico di Villafranca (Asti). Un'auto infatti, con tre uomini a bordo, non si è fermata all'alt della polizia locale ed è iniziato l'inseguimento. Successivi accertamenti, anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale, hanno permesso di appurare che il conducente avesse la patente revocata. L'uomo, che abita in zona, si è dato alla fuga in auto, percorrendo in contromano le rotatorie e omettendo la precedenza agli incroci. La fuga è proseguita sulla strada provinciale in direzione Cantarana, da cui l'auto proveniva prima di essere intercettata dalla pattuglia, e ha finito la sua corsa in un cortile di strada della Verne, abbandonata dai tre uomini che si sono dileguati a piedi.

Le indagini

Dai filmati registrati dalle telecamere si è risaliti all'identità del conducente. Il veicolo è stato sottoposto a due fermi amministrativi, con sospensione della carta di circolazione, e al sequestro ai fini della confisca. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura di Asti per non aver rispettato l'alt della polizia locale e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.300 euro.