Torino, auto precipita dal ponte Isabella sul lungo Po

Incidente stradale la scorsa notte in corso Moncalieri, a Torino, dove un'auto, una Citroen C3, per cause ancora da chiarire, è precipitata lungo la scaletta in pietra del ponte Isabella, a ridosso del fiume Po, dopo aver sfondato un pezzo del parapetto. Sono ancora in fase di accertamento le condizioni del conducente.

A quanto si apprende, a bordo della vettura c'erano cinque giovani, ma non ci sarebbero feriti gravi. Due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Cto, uno per una frattura alla spalla sinistra e un altro una frattura al polso. Sull'incidente indaga la polizia municipale.