Torino, tenta di ingerire droga per nasconderla: arrestato

Due uomini di 29 anni sono stati fermati dalla polizia in possesso di sostanze stupefacenti presso il capoluogo piemontese

Nei giorni scorsi la polizia di Torino ha arrestato due pusher, entrambi di 29 anni, trovando a seguito di una perquisizione personale diversi tipi di sostanza stupefacente. Il primo, fermato in strada, è stato sorpreso con mezzo etto di hashish e tre pastiglie di sostanza psicotropa, con l’uomo che ha tentato di ingerire due delle pastiglie ma è stato bloccato dagli agenti. Il secondo ha tentato di fuggire nella zona di corso Vittorio Emanuele, salvo essere fermato presso via Sacchi e costretto a consegnare 14 involucri contenenti crack che celava in bocca.