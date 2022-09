La vittima, di circa 50 anni, è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere finita sotto un furgone in movimento

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Baveno, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima, di circa 50 anni, è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere finita sotto un furgone in movimento. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni.