Chieri, incendio in una fabbrica: intossicati due vigili del fuoco

Incendio a Chieri, in provincia di Torino, in un'azienda di tessitura. Due vigili del fuoco sono rimasti intossicati in maniera non grave mentre erano impegnati nello spegnimento del rogo.

L'incendio

Le fiamme si sono propagate per cause ancora da accertare. A quanto si è appreso, nell'azienda erano in corso dei lavori di ristrutturazione sul tetto e l'attività era ancora ferma per le ferie. A dare l'allarme è stata la custode quando ha visto il fumo provenire dall'edificio.