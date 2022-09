Incendio in capannone a Verbania, una persone in ospedale

In fase di accertamento le cause dell'incendio. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine del rogo potrebbe esserci l'esplosione di una batteria

Fiamme ieri in via Renco, alla periferia di Verbania, in un capannone che ospita un elettrauto. Una persona impiegata nello stabile è stata portata all'ospedale di Verbania per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il locale ha invece subito danni ingenti, così come due auto che si trovavano nello stabile in attesa di riparazione.

Gli accertamenti

In fase di accertamento le cause dell'incendio. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine del rogo potrebbe esserci l'esplosione di una batteria. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, Enel e Arpa, che ha accertato che non sussistono problemi di inquinamento atmosferico.