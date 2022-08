Torino, trapianto di fegato sul rene: salvata bambina ucraina

L'intervento è stato eseguito alle Molinette, ospedale della Città della Salute di Torino. Il caso dell'undicenne era stato preso in considerazione durante una missione della Regione Piemonte in Ucraina nel maggio scorso

Con un intervento di grande complessità tecnica, il trapianto di metà fegato di una ragazza di 16 anni morta a Cesena impiantato sul rene, è stata salvata una bambina ucraina di 11 anni, affetta da una rara malformazione delle vie biliari. La piccola è stata portata in Italia con una missione umanitaria, su un aereo della Gguardia di finanza.

L'intervento

L'intervento è stato eseguito alle Molinette, ospedale della Città della Salute di Torino. Il caso dell'undicenne era stato preso in considerazione durante una missione della Regione Piemonte in Ucraina nel maggio scorso. Ricoverata in Gastroenterologia, era in lista d'attesa.