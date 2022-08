Asti, tentata truffa dello specchietto: una denuncia

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Asti hanno denunciato per tentata truffa un uomo che aveva simulato un danneggiamento allo specchietto esterno della sua auto da parte di un altro automobilista.

La vicenda

Il truffatore ha cercato di convincere la vittima a dargli 150 euro in contanti, per risolvere il presunto incidente "in amicizia". La vittima, però, non convinta, ha chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri giunti sul posto hanno rintracciato il truffatore e hanno poi appurato l'uomo che era sospettato di truffe simili. Non essendo residente nell'Astigiano né avendo interessi in provincia, il presunto autore della truffa, oltre ad essere denunciato, ora rischia il foglio di via.