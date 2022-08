Mucca attraversa strada su tangenziale nord Torino: feriti 4 agenti

L’incidente

I poliziotti erano a bordo di un'auto di servizio che si è scontrata con l'animale proveniente dai campi della zona. Il ferito più grave è stato ricoverato in codice giallo al Cto di Torino. Gli altri tre agenti sono stati trasportati al Giovanni Bosco. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un agente rimasto incastrato nell'auto e per mettere in sicurezza la vettura andata distrutta.