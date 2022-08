Incendio a Rivarolo Canavese, bruciate rotoballe in fienile

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che questa mattina, poco prima delle 7, è divampato in un cascinale della frazione Argentera a Rivarolo Canavese. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco perché l'incendio ha interessato alcune centinaia di rotoballe accatastate in un fienile. Le operazioni andranno probabilmente avanti per tutta la giornata. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile a parecchi chilometri di distanza.