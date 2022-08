Inseguimento da Alessandria a Canelli, arrestato dopo 40 chilometri

Oltre alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e furto del mezzo usato per la fuga

È stato arrestato dalla polizia di Alessandria, dopo un inseguimento da action movie durato 40 chilometri, un 36enne, sorvegliato speciale di origini bielorusse con obbligo di soggiorno a Rimini. L'uomo è stato fermato lo scorso 18 agosto.

La ricostruzione dei fatti

Alle quattro del mattino si trovava a bordo di un furgone che, a luci spente, percorreva via Ugo La Malfa. Quando il furgone si è fermato due agenti di un pattuglia si sono avvicinati per un controllo. A questo punto il 36enne è ripartito a tutta velocità. L'inseguimento sotto una fitta pioggia, dopo aver attraversato le strade del capoluogo e quelle di Oviglio, Masio, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino e Calamandrana, si è concluso a Canelli (Asti). Qui, infatti, imboccata una rotonda, il furgone si è scontrato con una volante. L'uomo ha cercato di scappare a piedi ma è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato. Oltre alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e furto del mezzo usato per la fuga.