Varzo, malore durante un'escursione all'Alpe Veglia: morto 70enne

Un uomo è morto stamattina sul sentiero fra l'Alpe Veglia e il lago d'Avino, in alta valle Divedro nel territorio di Varzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L'equipaggio dell'elisoccorso, intervenuto sul posto, ha tentato la rianimazione, ma senza esito. Il recupero della salma è stato eseguito dal Soccorso alpino con la collaborazione della Guardia di finanza.

Il malore

L'uomo, che si trovava in compagnia della moglie e di un bambino di dieci anni, ha accusato un malore ed è deceduto, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio, nonostante l'intervento delle squadre del soccorso alpino della stazione di Varzo e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. A causa del maltempo, l'elicottero del 118 ha avuto difficoltà nel raggiungere la zona. Una volta atterrato, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.