Aggredisce titolare minimarket, denunciato a Torino

Un uomo di 41 anni, di origini marocchine irregolare sul territorio, è stato denunciato dalla polizia, a Torino, per lesioni personali. L'uomo alcuni giorni fa ha aggredito il titolare di un mini market di corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera Milano, dopo che era stato redarguito perché si aggirava per le corsie con una bottiglia in mano e in compagnia di un cane senza museruola e guinzaglio.

L'aggressione

Alla richiesta di accompagnare l'animale fuori dal market, il 41enne ha minacciato e insultato il titolare e ha lanciato la bottiglia contro di lui e un impiegato. Quindi, dopo essere uscito, ha raccolto altre bottiglie e le ha scagliate contro il negozio provocando una serie di danni per poi allontanarsi. L'aggressore è stato fermato nei pressi di ponte Carpanini.