In Piemonte i nuovi casi accertati di positività al Covid sono: 584, con un tasso del 7,7% rispetto ai 7.560 tamponi diagnostici processati. In aumento, +21, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, ora in totale 309; invariato il dato della terapia intensiva, sempre 7. Non è stato registrato alcun decesso (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI).