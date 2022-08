Verbano-Cusio-Ossola, vendeva droga tramite WhatsApp: arrestato

Il 14 agosto durante una perquisizione a Cannobio, nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, un uomo è stato ritrovato in possesso di 25 grammi di cocaina, 84 di hashish e 8 di marijuana. Gli agenti, insospettiti e non convinti che le sostanze fossero per uso personale, hanno sequestrato il telefono del 37enne per sottoporlo ad analisi fornese, riuscendo così a rintracciare i clienti dell’uomo che manteneva i propri contatti e spacciava droga utilizzando WhatsApp, e procedendo così all’arresto.