Cercavano funghi in Valsesia: coppia milanese dispersa

Si sono perse le tracce di una coppia di milanesi, partiti ieri mattina dal capoluogo lombardo per cercare funghi in Valsesia, provincia di Vercelli, e da questa notte sono partite le ricerche. Le squadre dei vigili del fuoco si stanno muovendo tra Varallo, Vercelli, Cravagliana e Mollia, con loro anche la guardia di finanza, oltre al soccorso alpino e ai carabinieri. L’automobile dei due è stata ritrovata in un parcheggio della frazione Grampa.