Incidente stradale nel Vercellese: muore centauro 66enne

Tragedia quest’oggi a Rovasenda, in provincia di Vercelli, dove all’altezza della strada provinciale 65, un uomo di 66 anni ha perso la vita. La vittima viaggiava a bordo della sua motocicletta che si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un giovane del posto. Inutile l’intervento dei sanitari per salvare l’uomo, secondo le prime ricostruzioni l’automobile stava svoltando in una strada privata ed è stata urtata dalla moto del 66enne.