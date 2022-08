Torino, nascondeva hashish e un coltello: arrestato 53enne

Durante un servizio del controllo del territorio in zona Mirafiori Nord a Torino, la polizia ha arrestato un 53enne con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti, attirati dal comportamento dell’uomo, si sono avvicinati allo stesso che ha inizialmente tentato la fuga, salvo essere poi bloccato dalla polizia. Il 53enne è stato trovato in possesso di hashish, 85 euro in banconote di piccolo taglio e un coltello con tracce di stupefacente.