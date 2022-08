Torino, alimenti in cattivo stato di conservazione: due denunce

In un locale in zona piazza Baldissera sequestrati 63 chili tra pane, carne e verdura, in un altro esercizio la polizia municipale ha trovato un bidone di farina invaso da parassiti

All’interno di un ristorante di Torino, nella zona di piazza Baldissera, la polizia municipale ha messo sotto sequestro 63 chili tra pane, carne e verdura, risultata in cattivo stato di conservazione. Denuncia per il titolare del locale, un 32enne di origini pakistane. Gli agenti hanno poi effettuato un ulteriore sequestro in corso XI febbraio all’interno di un altro esercizio, trovando un bidone di 22 chili di farina invaso da parassiti: per il titolare oltre alla denuncia anche una sanzione amministrativa.