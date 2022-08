Giovane agricoltore muore schiacciato da trattore a Palazzo Canavese

Un giovane agricoltore di 30 anni, Stefano Actis Dana, residente a Piverone (Torino), è morto al Cto del capoluogo piemontese dove era stato ricoverato a seguito di un incidente con il trattore. Il 30enne, nel tardo pomeriggio di ieri, stava lavorando in un terreno di proprietà del padre a Palazzo Canavese: era ai comandi di un trattore che, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato schiacciandolo. Immediatamente soccorso dai sanitari, l'agricoltore è morto poco dopo l'arrivo al Cto a causa di un grave trauma toracico. Toccherà ai carabinieri di Azeglio e agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 chiarire la dinamica: l'incidente potrebbe essere stato causato dal cedimento di un muro di contenimento in pietra.