Motociclista finisce contro guard rail, un morto nel Cuneese

Ancora un incidente stradale mortale in provincia di Cuneo, il secondo in tre giorni. E' successo, nel tardo pomeriggio di oggi, a Borgo San Dalmazzo. La vittima è un uomo di 35 anni, di cui ancora non sono note le generalità. Da una prima ricostruzione dell'incidente, pare che il centauro sia finito contro un guard rail e sia morto all'istante. Ferita la donna che viaggiava con lui, soccorsa dai sanitari e trasferita in ospedale in codice giallo.