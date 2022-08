Rimane bloccato su parete impervia, soccorso escursionista nel Cuneese

È avvenuto in valle Gesso, sui monti attorno al rifugio Questa. Le buone condizioni meteo hanno consentito l'intervento dell'elicottero

Un uomo è stato salvato dal soccorso alpino a quota 2.600 metri di altitudine in valle Gesso, in provincia di Cuneo. È avvenuto nel primo pomeriggio sui monti attorno al rifugio Questa.

I soccorsi

A quanto si è appreso, l'escursionista si è avventurato su una parete impervia, poco a monte del lago delle Portette, ma poi si è reso conto di essere bloccato e di non riuscire più a tornare sul sentiero. L'uomo ha chiesto aiuto e in suo soccorso sono giunti i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le buone condizioni meteo hanno consentito l'intervento dell'elicottero. L'escursionista è stato tratto in salvo, spaventato ma illeso.