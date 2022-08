Cuneo, moto contro auto: morto in ospedale dopo lo scontro

La vittima è Federico Pasini, 53 anni di Cogoleto, in provincia di Genova. L'uomo era alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un'auto

Ancora una vittima sulle strade nel Cuneese. È morto in ospedale a Ceva il motociclista che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla provinciale 28 bis a Montezemolo, al confine con la provincia di Savona. La vittima è Federico Pasini, 53 anni di Cogoleto, in provincia di Genova. L'uomo era alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un'auto.