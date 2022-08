Baveno, obbligo di bollire l'acqua in frazione Loita

E' in vigore da oggi l'obbligo a bollire l'acqua del rubinetto utilizzata per scopi alimentari nella frazione Loita del comune di Baveno, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'ordinanza del sindaco Alessandro Monti fa seguito alla segnalazione, da parte dell'Asl VCO - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, della non conformità ai parametri previsti dalla normativa in vigore circa la qualità delle acque destinate al consumo umano. Le famiglie interessate dal provvedimento sono alcune decine.