Rivoli, minaccia il personale del pronto soccorso: denunciato

Voleva informazioni su un parente e ha minacciato con un coltello il personale del pronto soccorso. È successo all'ospedale di Rivoli (Torino). L'uomo, un 54enne italiano, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato cittadino, intervenuti grazie alla segnalazione di un collega fuori servizio che, dopo avere visto la scena all'interno del presidio sanitario, lo ha seguito e ha chiamato il 112.

La denuncia

Il 54enne è stato individuato e raggiunto in corso XXV aprile. L'uomo aveva minacciato di morte il personale e gli agenti del servizio di vigilanza. Le sue escandescenze hanno costretto gli operatori del triage a sospendere il lavoro per una quindicina di minuti. Quando è stato allontanato, gli ingressi del pronto soccorso sono stati chiusi per altri venti minuti. La denuncia è scattata per minacce aggravate a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e per porto d'armi od oggetti a atti a offendere.