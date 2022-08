Rave party nell'Alessandrino, prosegue il raduno non autorizzato

Prosegue nell'Alessandrino il rave di Ferragosto cominciato ieri. Il raduno, non autorizzato, è in corso nell'area boschivo-agricola vicino alla strada della Grava, in prossimità del torrente Orba, nel territorio del Comune di Predosa. Vi prendono parte circa duemila persone. Carabinieri, polizia e guardia di finanza stanno monitorando la situazione. "Al momento - spiegano le forze dell'ordine - si è provveduto alle identificazioni di routine, riservando le attività di indagine in un secondo tempo".

La sindaca: “Usare i social senza allarmismi”

La sindaca di Predosa, Maura Pastorino, invita a non interagire, se non è indispensabile, con i partecipanti al rave che si aggirano per il paese "perché potrebbero non essere lucidi", e raccomanda "un uso non allarmistico dei social".