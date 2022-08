Torino, rapina a due imprenditori: quattro arresti

Le vittime sono state avvicinate durante un incontro di lavoro dai malviventi che si erano spacciati per appartenenti alle forze dell'ordine

Nel novembre dello scorso anno due imprenditori furono rapinati a mano armata durante un incontro di lavoro, a Torino, da un gruppo di persone che si erano avvicinate spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine.

Le indagini

I carabinieri hanno eseguito quattro arresti: le manette sono scattate anche per una delle due presunte vittime, rintracciato a Forte dei Marmi (Lucca). I provvedimenti di custodia sono stati seguiti dai militari della compagnia di Vercelli, che hanno condotto le indagini, insieme ai colleghi di Rozzano, Corsico e Sesto San Giovanni (in provincia di Milano) e Viareggio (Lucca). Gli accertamenti hanno riguardato anche una rapina a un'agenzia immobiliare di Opera (Milano) e una tentata rapina a un extracomunitario nel Milanese.

La rapina

Gli imprenditori, a novembre, si erano dati appuntamento nel parcheggio di un fast food in corso Giulio Cesare. La banda si era impadronita di denaro, dei telefonini e dell'auto di uno dei due. È stato il ritrovamento della vettura, a Vercelli, a dare la svolta alle indagini, cui hanno preso parte anche i carabinieri della compagnia Oltredora, di Torino. Il gruppo dei "milanesi" è stato messo sotto osservazione. L'imprenditore che aveva simulato di essere una vittima del 'colpo' è stato rintracciato a Forte dei Marmi. In un appartamento di Rozzano sono stati recuperati un tesserino fasullo delle forze dell'ordine e un paio di manette. Nella stessa località è stato individuato, nel corso dell'operazione, un evaso dagli arresti domiciliari (con sé aveva una pistola con la matricola abrasa) e un uomo trovato in possesso di 480 grammi di marijuana. Un contributo alle indagini è stato portato dai carabinieri del Ris di Parma.