Mucche morte al pascolo, tre casi anche nell'Astigiano

Tre mucche al pascolo sono morte improvvisamente nell'Astigiano. Lo rende noto Domenico Viarengo dell'azienda agricola Cascina Boba di Asti: "Purtroppo ieri è successo anche a noi pascolando il solito prato stabile. Nell'arco di cinque minuti - riferisce - tre vacche sono morte, altre quattro sono state salvate grazie all'intervento tempestivo del veterinario aziendale".

Le verifiche

Gli animali sono stati trasportati all'Istituto zooprofilattico di Cuneo per capire la motivazione della morte, "in quanto - dice l'allevatore - nel prato erano assenti erbe tossiche come sorgo o sorghetta". Nei giorni scorsi cinquanta mucche sono morte a Sommariva Bosco (Cuneo) per un presunto avvelenamento da sorgo.