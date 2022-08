Scarica di pietre sul Monviso a 3400 metri, ferito alpinista

Incidente a 3400 metri d'altitudine lungo la via "normale" del Monviso, a Crissolo (Cuneo). Un alpinista è rimasto ferito ad una gamba in seguito ad una scarica di pietre. E' successo poco oltre il bivacco Andreotti. L'uomo avrebbe riportato una ferita lacero contusa ad una gamba. Raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino e dall'équipe medica del 118, è stato trasferito in elicottero in ospedale a Savigliano (Cuneo).