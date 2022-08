Verbania, dalla Svizzera con ricambi orologi lusso non dichiarati

Stava rientrando dalla Svizzera senza dichiarare di avere in auto 45 pezzi di ricambio per orologi di lusso, per un valore stimato di circa 10mila euro. Si tratta di un uomo di 70 anni, controllato dalla guardia di finanz. Il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine. Per l'uomo ci sarà una sanzione amministrativa dal doppio a 10 volte i diritti.

Il controllo

La pattuglia dei finanzieri ha controllato la vettura di piccola cilindrata, proveniente da Locarno, con a bordo l'uomo. Alla consueta domanda di valuta e merci da dichiarare, ha risposto negativamente, "manifestando tuttavia, un evidente stato di apprensione" riferiscono le Fiamme Gialle. Così come sono state "sommarie e poco convincenti" le risposte con cui ha motivato il viaggio, in sostanza con la partecipazione al Festival del Cinema di Locarno, senza specificare a quale titolo. I controlli hanno rivelato che era uscito dall'Italia soltanto due ore prima, quindi è scattata la verifica doganale e nel bagagliaio sono stati trovati i ricambi, in una busta di plastica. Erano lancette in oro, ghiere di varie colorazioni, datari e quadranti fra cui un rarissimo quadrante, prodotto fino agli inizi degli Novanta, in trizio.