Torino, sorpreso con crack e cocaina in casa: arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Torino dopo essere stato sorpreso in possesso di crack e cocaina dalla polizia.

L'arresto

Il 33enne era stato individuato dagli agenti come sospetto autore di una rapina. Pochi giorni prima dell'arresto, infatti, una donna si era presentata al commissariato San Donato spiegando che un uomo le aveva portato via il cellulare in strada. Gli agenti hanno identificato il presunto responsabile e lo hanno tenuto sotto osservazione per alcuni giorni, fermandolo poi per un controllo mentre era a bordo di un'auto. L'uomo era in possesso del telefono. Inoltre, nella sua abitazione sono stati trovati crack e cocaina per un totale di circa 130 dosi già confezionate. L'arresto è legato alla droga mentre per il presunto coinvolgimento della rapina l'uomo è stato denunciato a piede libero.