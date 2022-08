Novara, spruzza spray urticante contro i clienti di un bar: denunciato

L'uomo è stato bloccato da una pattuglia ed è stato portato in questura dove è stato disposto il divieto di accesso agli esercizi pubblici del centro per due anni

Senza apparente motivo ha usato una bomboletta spray per spruzzare una sostanza urticante nel dehors di un bar di piazza Martiri, a Novara, costringendo i tanti clienti ad allontanarsi riversandosi confusamente in un parco adiacente. Per questo un giovane, di origini marocchine, è stato denunciato dalla polizia di Novara per il reato di getto pericoloso di cose e porto d'armi e oggetti atti ad offendere.

Fermato l'uomo

L'uomo è stato fermato da poliziotti che in quel momento erano di pattuglia, ed è stato portato in questura; il questore ha disposto per lui il divieto di accesso agli esercizi pubblici del centro di Novara per due anni. Il giovane era stato già colpito di recente da un analogo provvedimento, emesso dal questore di Vercelli per fatti avvenuti in una discoteca del territorio comunale