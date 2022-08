Novara, raid vandalico in piscina: arrestati tre ragazzi

Secondo quanto emerso i giovani si sono introdotti nella struttura di via Solferino, hanno rubato qualche snack, fatto il bagno e imbrattato il bordo vasca. Tra loro anche un rapper di 21 anni noto in città

Ci sarebbe anche un noto rapper di 21 anni, residente a Novara, tra i giovani arrestati a seguito del raid vandalico avvenuto la notte tra sabato e domenica nella piscina comunale di via Solferino, a Novara.

Il raid vandalico in piscina

Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di giovani ha scavalcato il muro di cinta della piscina e una volta all'interno i ragazzi hanno rubato qualche snack, fatto il bagno e imbrattato il bordo vasca. La struttura però è protetta da un impianto di videosorveglianza e in breve tempo la polizia è giunta sul posto riuscendo a bloccare il rapper e due amici, mentre altri due giovani sono riusciti a fuggire. I ragazzi fermati dovranno rispondere di tentato furto e deturpamento di cose altrui, e saranno indagati anche per interruzione di pubblico servizio perché la piscina il giorno successivo è rimasta chiusa per le indispensabili operazioni di pulizia e sanificazione.